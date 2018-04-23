Систему выкатывания поля стадиона «Санкт-Петербург» планируют использовать на ЧМ-2018

МОСКВА, 23 апреля. / ТАСС /. Система выкатывания поля стадиона «Санкт-Петербург» при необходимости будет использоваться во время чемпионата мира по футболу 2018. Об этом ТАСС по телефону сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин

Проверка системы выката поля на стадионе «Санкт-Петербург» прошла 21 апреля. Долго время она не могла функционировать из-за того, что место под него за пределами арены занимал медиацентр, возведенный к прошлогоднему Кубку конфедераций. Позже временное сооружение было демонтировано.

"Во время чемпионата мира планируем использовать эту систему, — сообщил Сорокин. — Поле в субботу было подвергнуто выкату для проветривания. Во время мирового первенства система будет использоваться, если это будет необходимо и целесообразно".

В Санкт-Петербурге состоятся четыре игры группового этапа чемпионата мира: Марокко — Иран (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика (22 июня), Нигерия — Аргентина (26 июня), а также один из матчей 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место. Вместимость арены на время первенства составит около 68 тысяч зрителей.