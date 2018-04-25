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В потраченную на ЧМ-2018 сумму не включили стадион в Санкт-Петербурге
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В потраченную на ЧМ-2018 сумму не включили стадион в Санкт-Петербурге 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: ТАСС
Генеральный директор оргкомитета «Россия — 2018» Алексей Сорокин заявил, что при подсчете влияния ЧМ-2018 на российскую экономику были изъяты объекты, не имеющие прямого отношения, в частности, «стадион в Санкт-Петербурге, стадионы »Спартака» и ЦСКА, потому что они уже находились на достаточно продвинутой стадии развития в момент получения Россией ЧМ-2018».
«Экономический эффект уместно оценивать в два этапа, единовременный, с 2013 по 2018 годы — инвестиции, операционные расходы, прогноз от туризма в период проведения. Цифры получились достаточно впечатляющие», — заявил Алексей Сорокин.
В долгосрочном эффекте турнир послужит мощным стимулом развития экономики за счет улучшения транспортной инфраструктуры и туристической составляющей, рассказал Алексей Сорокин.
Как сообщалось, согласно исследованию общий объем инвестиций и операционных расходов на подготовку чемпионата мира составил 680 миллиардов рублей. Эти средства были потрачены за 8 лет в 11 регионах. Суммарный вклад ЧМ-2018 в ВВП страны эксперты оценили в 867 млрд рублей.
В качестве примера позитивного влияния ЧМ-2018 директор оргкомитета назвал развитие острова Октябрьский в Калининграде, Ростова с появлением нового аэропорта «Платов», появление нового микрорайона в Саранске. «Когда мы туда приехали, это было чистое поле, а сейчас целый район со школами, поликлиниками, это абсолютно осязаемо», — отметил Сорокин.
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