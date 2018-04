Ван Бастен пушечным ударом с лета забил лучший гол недели. Видео

Компания EA Sports свежую подборку лучших голов недели, забитых в футбольному симуляторе FIFA 18. Автором лучшего гола стал игрок с ником Abulaziz, который легендарным нападающим Марко ван Бастеном с угла штрафной площади в касание отправил мяч в сетку ворот, получив пас с середины поля.

The Neymar show 🇧🇷 Submit your best goal https://t.co/aDA6D71xYb pic.twitter.com/GlbWhYViPI

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 21 апреля 2018 г.