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Александр Южбабенко: ""Спартаку" отступать некуда — позади Москва"
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Александр Южбабенко: ""Спартаку" отступать некуда — позади Москва" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
25 апреля состоялись вторые матчи четвертьфинала чемпионата России. "Спартак" на своей площадке обыграл «СГАУ-Саратов» 32:27 и вышел в следующий раунд плей-офф.
— В первом тайме у нас не получилось наладить взаимодействие между защитой и вратарем, — отметил после игры разыгрывающий «Спартака» Александр Южбабенко, — После перерыва начали играть более слаженно. И защита заработала по-другому, и вратарь начал помогать. Сделали хороший задел в счете и по ходу второго тайма контролировали ход встречи.
В первом матче серии мы не реализовывали непозволительно много хороших моментов. Как показала вторая игра, мы провели хорошую работу над ошибками.
"СГАУ-Саратов" очень прилично смотрелся в этой серии. Молодые, техничные ребята, которые хорошо бегут. Отмечу и вратарскую линию. Перед первым матчем смотрел статистику и был, конечно, в курсе, что вратарская бригада соперника стала лучшей в Суперлиге по итогам регулярного чемпионата, — в матчах со «Спартаком» они свой класс подтвердили.
— Хватит ли нам сил на два оставшихся раунда?
— А у нас выбора нет. Отступать некуда — позади Москва.
В полуфинале «Спартак» сыграет с «Университетом Лесгафта-Нева». Первый матч пройдет 3 мая в Санкт-Петербурге. Ответный — 7 мая в Москве на малой арене «ВТБ Ледовый дворец». При равном счете в серии, третий матч состоится 8 мая также в Москве, в СФОК «Кунцево». (Антон ХАЛИЗОВ)
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