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Алексей Песков: «Довести матч со „СГАУ“ до победы было делом техники»
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Алексей Песков: «Довести матч со „СГАУ“ до победы было делом техники» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
21 апреля прошли первые матчи плей-офф чемпионата России. "Спартак" в гостях встречался со «СГАУ-Саратов» и одержал победу 31:30. В первом тайме москвичам пришлось долгое время отыгрываться, и лишь к началу перерыва красно-белые смогли выйти вперед со счетом 16:15.
— В первом тайме мы не забили большое количество выходов один на один, — прокомментировал после матча правый полусредний «Спартака» Алексей Песков. — Кроме того, нам снова осложняли жизнь потери мяча в простых ситуациях. «СГАУ» этим пользовался и забивал нам «легкие» мячи.
Второй тайм прошел при инициативе «Спартака». Команда Василия Филиппова ни разу не позволила сопернику лидировать в счете.
— После перерыва у «СГАУ-Саратов» возникли проблемы в позиционном нападении, — комментирует Песков, — Мы забили много голов с контратак, результативно сыграл наш капитан Дмитрий Ковалев. Сделали комфортный разрыв в счете и дальше довести матч до победы было уже делом техники.
Ответный матч 1/4 финала чемпионата России между «Спартаком» и «СГАУ-Саратов» пройдет 25 апреля в Москве в СФОК «Кунцево» и начнется в 19.00. Если саратовцам удастся победить, и общий счет по итогам двух встреч будет 1:1, то 26 апреля в «Кунцево» состоится еще одна встреча, победитель которой и получит путевку в полуфинал.
— Чтобы избежать проблем и не доводить дело до третьего матча, в ответной встрече нам необходимо сохранять концентрацию все 60 минут. Постараемся максимально избегать потерь мяча и не транжирить в таком количестве свои моменты. В первую очередь, броски с 6 метров, — отметил в заключении Песков. (Антон ХАЛИЗОВ)
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