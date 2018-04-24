Дмитрий Ковалев: «В матче со „СГАУ“ должен сказаться класс „Спартака“ 

25 апреля состоятся вторые матчи 1/4 финала в Суперлиге. "Спартак" на своей площадке примет «СГАУ-Саратов». Пока красно-белые ведут в серии 1-0.
Капитан «Спартака» Дмитрий Ковалев, забивший в ворота саратовцев в трех матчах сезона 29 мячей, поделился с «СЭ» своими ожидания от предстоящей встречи.
— Нам ни в коем случае нельзя расслабляться, ведь это плей-офф, — комментирует Ковалев. — Права на ошибку нет, поэтому мы подходим к этой игре со всей серьезностью. Нам надо быть на пределе концентрации весь матч, чтобы не получилось как в первой игре, когда были и незабитые выходы один на один, и большое количество потерь. Категорически недопустима недооценка соперника.
Особо хочу отметить вратарей «СГАУ-Саратов»: если ребята стали лучшими в регулярном чемпионате — значит, они действительно хороши. Андрей Дьяченко и Юрий Сергеев — хорошие квалифицированные вратари. Но должен сказаться класс нашей команды, и мы просто обязаны решить все вопросы в атакующей линии в свою пользу.
Встреча «Спартак» — «СГАУ-Саратов» пройдет в СФОК «Кунцево» и начнется в 19.00. (Антон ХАЛИЗОВ)