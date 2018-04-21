В Подмосковье дан официальный старт мотосезону

По традиции мотосезон в Подмосковье начинают с праздника «Мы вместе за безопасность дорожного движения!», сообщил телеканал «360».

Тысячи мотоциклистов и просто любителей техники приехали в «Крокус Экспо». В программе — показательные выступления спецполка ДПС Московской области, образовательные проекты для детей и мотопробег. В соревнованиях приняли участие профессиональные спортсмены, а также будущие звезды двухколесного спорта. После официальной части мотоциклисты даже на небольших площадках умудрились показать трюки, а зрители могли пройтись вдоль рядов мотоциклов и даже посмотреть раритетную технику, среди которой были не только двухколесные звезды. Свои оригинальные мотоциклы представил и клуб «Ночные волки» . Байкеры со дня на день отправятся в свой традиционный мотопробег.

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байк-шоу — Александр (Хирург) Залдостанов, лидер байкерского клуба «Ночные волки».

На праздничном выступлении не забыли напомнить и про безопасность. Громко заявляя о начале мотосезона, организаторы праздника рассчитывают на вежливость мотоциклистов и соблюдения всех правил дорожного движения.