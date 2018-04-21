Поле стадиона «Зенита» успешно выкатили за пределы арены

На стадионе «Санкт-Петербург» состоялась тестовая проверка системы выкатывания поля. Непосредственно процесс выкатывания занял около четырех часов.

Поле стадиона «Санкт-Петербург» приводят в движение 294 железных ролика, которые перемещаются по 21 рельсу, и 32 тяговых модуля, оснащенных электроприводами. Для стабилизации хода используется железобетонный желоб, проходящий посередине движения. Для уменьшения нагрузки на механизмы используется система воздушных подушек, которые нагнетают воздух и снимают до 50% веса конструкции.

Сегодняшние работы по выкатыванию поля связаны с необходимостью протестировать функционирование системы и оптимизацией требуемого времени. Планируется, что поле будет находиться за пределами чаши арены 24 часа и в понедельник вернется обратно. По словам агронома стадиона «Санкт-Петербург», естественное проветривание и орошение дождем будет очень полезно для газона в преддверии важной игры.