Ещё
Поле стадиона «Зенита» успешно выкатили за пределы арены
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поле стадиона «Зенита» успешно выкатили за пределы арены 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
На стадионе «Санкт-Петербург» состоялась тестовая проверка системы выкатывания поля. Непосредственно процесс выкатывания занял около четырех часов.
Поле стадиона «Санкт-Петербург» приводят в движение 294 железных ролика, которые перемещаются по 21 рельсу, и 32 тяговых модуля, оснащенных электроприводами. Для стабилизации хода используется железобетонный желоб, проходящий посередине движения. Для уменьшения нагрузки на механизмы используется система воздушных подушек, которые нагнетают воздух и снимают до 50% веса конструкции.
Сегодняшние работы по выкатыванию поля связаны с необходимостью протестировать функционирование системы и оптимизацией требуемого времени. Планируется, что поле будет находиться за пределами чаши арены 24 часа и в понедельник вернется обратно. По словам агронома стадиона «Санкт-Петербург», естественное проветривание и орошение дождем будет очень полезно для газона в преддверии важной игры.
Ближайший матч сине-бело-голубые проведут на стадионе «Санкт-Петербург» 29 апреля против ЦСКА, встреча начнется в 14:00, сообщает сайт "Зенита".
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Тоттенхэм" в восьмой раз подряд проиграл в полуфинале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" - первый финалист Кубка Англии Неймар: "Прощайте, костыли"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение76
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП199
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»2
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение