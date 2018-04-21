Маурисио Покеттино: «Нелегко выигрывать трофеи, когда соперничешь с „МЮ“, „Челси“ и „Ман Сити“

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино считает, что его команда была близка к победе в полуфинале Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:2). Лондонцы открыли счет уже на 11-й минуте, но не смогли удержать преимущество.

— Мы боролись, но не настолько хорошо, чтобы победить, — цитирует BBC Покеттино. — В первом тайме мы доминировали и выглядели лучше, чем «МЮ».

"Юнайтед" защищался очень хорошо. Мы расстроены, потому что были близки к победе. Сейчас нужно думать, как двигаться дальше, завершать сезон и пытаться финишировать в первой четверке.

Нелегко выигрывать трофеи, если соперничаешь с «Манчестер Юнайтед», «Челси» или «Манчестер Сити». Но главное — мы все же можем соперничать.

Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм Хотспур