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Маурисио Покеттино: «Нелегко выигрывать трофеи, когда соперничешь с „МЮ“, „Челси“ и „Ман Сити“
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Маурисио Покеттино: «Нелегко выигрывать трофеи, когда соперничешь с „МЮ“, „Челси“ и „Ман Сити“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино считает, что его команда была близка к победе в полуфинале Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:2). Лондонцы открыли счет уже на 11-й минуте, но не смогли удержать преимущество.
— Мы боролись, но не настолько хорошо, чтобы победить, — цитирует BBC Покеттино. — В первом тайме мы доминировали и выглядели лучше, чем «МЮ».
"Юнайтед" защищался очень хорошо. Мы расстроены, потому что были близки к победе. Сейчас нужно думать, как двигаться дальше, завершать сезон и пытаться финишировать в первой четверке.
Нелегко выигрывать трофеи, если соперничаешь с «Манчестер Юнайтед», «Челси» или «Манчестер Сити». Но главное — мы все же можем соперничать.
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм Хотспур
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