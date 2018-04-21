Артем Фидлер: Понимали, что с «Анжи» будет так же тяжело, как и со «Спартаком»

Вадим Скрипченко : «Анжи» потерпел обидное поражение, но жизнь продолжается «Понимали, что игра будет нелегкой, такой же тяжелой, как и со «Спартаком» . «Анжи» необходимо было побеждать, чтобы выбраться из зоны стыковых матчей. В таких играх на первый план выходит индивидуальное мастерство. И ( Эрик ) Бикфалви забил гол за счет индивидуальных действий. Мы использовали свой момент и ничего не дали создать сопернику. Победили заслуженно», — приводит РИА «Новости» слова Фидлера В матче 27-го тура чемпионата России «Урал» в Каспийске обыграл «Анжи» со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 84-й минуте Эрик Бикфалви.