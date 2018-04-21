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Артем Фидлер: Понимали, что с «Анжи» будет так же тяжело, как и со «Спартаком»
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Артем Фидлер: Понимали, что с «Анжи» будет так же тяжело, как и со «Спартаком» 

Советский спорт 1 час назад
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«Понимали, что игра будет нелегкой, такой же тяжелой, как и со «Спартаком». «Анжи» необходимо было побеждать, чтобы выбраться из зоны стыковых матчей. В таких играх на первый план выходит индивидуальное мастерство. И (Эрик) Бикфалви забил гол за счет индивидуальных действий. Мы использовали свой момент и ничего не дали создать сопернику. Победили заслуженно», — приводит РИА «Новости» слова Фидлера.
В матче 27-го тура чемпионата России «Урал» в Каспийске обыграл «Анжи» со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 84-й минуте Эрик Бикфалви.
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