Юпп Хайнкес: Кто остановит Роналду? Нужно спрашивать, кто остановит Левандовски

Тони Кроос: После возвращения Хайнкеса «Бавария» заиграла гораздо лучше

У нас в команде фантастическая атмосфера и сильный командный дух. Только с таким настроем можно добиться победы, и это вселяет в меня оптимизм. Благодаря решительному настрою можно свернуть горы.

У Криштиану невероятная карьера. Мы анализируем всех своих соперников, чтобы можно было их обыграть. У нас в составе есть Роберт Левандовский , забивший уже 38 голов, поэтому также нужно спрашивать, кто остановит и его», — цитирует Хайнкеса пресс-служба УЕФА

Матч «Бавария» — «Реал» состоится в Мюнхене 25 апреля в 21:45 мск. Ответная встреча пройдет 1 мая в Мадриде.