Юпп Хайнкес: Кто остановит Роналду? Нужно спрашивать, кто остановит Левандовски 

«Это полуфинал Лиги чемпионов, в строю остались только сильнейшие. Мы с уважением относимся ко всем клубам-соперникам и их игрокам. В свое время я противостоял фантастическим тренерам, таким как Йохан Кройф и Марчелло Липпи. Что касается Зинедина Зидана, то мне очень нравится, как »Реал» играет под его руководством. Фаворитов назвать не могу, но предчувствие у меня хорошее.
Тони Кроос: После возвращения Хайнкеса «Бавария» заиграла гораздо лучше
У нас в команде фантастическая атмосфера и сильный командный дух. Только с таким настроем можно добиться победы, и это вселяет в меня оптимизм. Благодаря решительному настрою можно свернуть горы.
У Криштиану невероятная карьера. Мы анализируем всех своих соперников, чтобы можно было их обыграть. У нас в составе есть Роберт Левандовский, забивший уже 38 голов, поэтому также нужно спрашивать, кто остановит и его», — цитирует Хайнкеса пресс-служба УЕФА.
Матч «Бавария» — «Реал» состоится в Мюнхене 25 апреля в 21:45 мск. Ответная встреча пройдет 1 мая в Мадриде.