Кержаков: писал Смолову о дырявой бутсе: «Может, ты просто ногти не подстриг?» 

Бывший нападающий «Зенита», ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков высказался по поводу показанной жёлтой карточки нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову в игре 26-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (3:0).
Арбитр Артём Чистяков показал Смолову жёлтую карточку после падения в штрафной площади, посчитав, что он симулировал. После матча форвард выложил в своём «инстаграме» фотографию порванной бутсы и написал: «Пенальти? Нееее, чистая симуляция».
«Когда Смолов выложил фотографию дырявой бутсы в своём «инстаграме», я ему писал: «Может, ты просто ногти не подстриг?». Симуляции? Я не симулировал, конечно. Но футбол — это всегда хитрость», — сказал Кержаков в интервью комментатору Дмитрию Шнякину.