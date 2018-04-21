Моуринью рассказал о содержании утреннего СМС-сообщения от вице-президента «Манчестер Юнайтед» 

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высоко оценил нынешний сезон «красных дьяволов», а также рассказал о СМС-сообщении от вице-президента клуба Эда Вудворда.
"Сегодня утром мне пришло обычное СМС-сообщение от одного из моих боссов — Эда Вудворда. Он сказал, что верит в наш выход в финал, но если этого не случится, то наш сезон все равно будет считаться хорошим.
Сезон, в котором все оставались профессионалами, где каждый ведет клуб в правильном направлении. Я тоже так считаю. Мы можем уступить в финале, наш сезон все равно будет хорошим", — цитирует Моуринью ВВС.
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