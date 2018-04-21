Ещё
Моуринью рассказал о содержании утреннего СМС-сообщения от вице-президента «Манчестер Юнайтед»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Моуринью рассказал о содержании утреннего СМС-сообщения от вице-президента «Манчестер Юнайтед» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высоко оценил нынешний сезон «красных дьяволов», а также рассказал о СМС-сообщении от вице-президента клуба Эда Вудворда.
"Сегодня утром мне пришло обычное СМС-сообщение от одного из моих боссов — Эда Вудворда. Он сказал, что верит в наш выход в финал, но если этого не случится, то наш сезон все равно будет считаться хорошим.
Сезон, в котором все оставались профессионалами, где каждый ведет клуб в правильном направлении. Я тоже так считаю. Мы можем уступить в финале, наш сезон все равно будет хорошим", — цитирует Моуринью ВВС.
"Манчестер Юнайтед" — первый финалист Кубка Англии
Моуринью: «Почему вокруг нас так много критики?»
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Тоттенхэм" в восьмой раз подряд проиграл в полуфинале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 "Милан" - "Беневенто": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение75
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП198
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»2
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение