Ещё
«Монако» на выезде уступил «Генгаму»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Монако» на выезде уступил «Генгаму» 

Советский спорт 1 час назад
На 21-й минут Жемерсон за игру рукой, спасшую его команду от гола, получил красную карточку, после чего Джимми Бриан с пенальти открыл счет. Затем отличились Этьенн Дидо и Маркус Тюрам. У «Монако» отличился Альмами Туре.
Монегаски с 70 очками остаются на втором месте в чемпионате Франции, опережая на одно очко идущий третьим «Лион». У «Генгама» 45 очков и десятое место.
В следующем туре «Генгам» на выезде сыграет с «ПСЖ», а «Монако» примет «Амьен».
Чемпионат Франции Лига 1 34-й тур  «Генгам» — «Монако» — 3:1  Голы: Бриан, 22, с пенальти, Дидо, 34, Тюрам, 47 — Туре, 63  Удаление: Жемерсон, 21  «Генгам»: Юнссон, Кербра, Икоко, Мартинш Перейра, Сорбон, Бенезе, Гренье (Коко, 86), Дидо (Фири, 79), Блас, Бриан, Тюрам (Нгбакото, 78).
«Монако»: Си, Глик, Жорже (Серрано, 81), Туре, Жемерсон, Лемар, Моутинью, Лопеш, Тилеманс (Ндорам, 36), Диакаби (Силла, 62), Фабиньо.
Советский спорт: последние новости
Левандовски сказал игрокам "Баварии", что хочет перейти в "Реал" Артем Фидлер: Понимали, что с «Анжи» будет так же тяжело, как и со «Спартаком» Большинство читателей «Советского спорта» считает, что Головин останется в России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение76
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП199
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»2
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение