«Монако» на выезде уступил «Генгаму»

На 21-й минут Жемерсон за игру рукой, спасшую его команду от гола, получил красную карточку, после чего Джимми Бриан с пенальти открыл счет. Затем отличились Этьенн Дидо и Маркус Тюрам. У «Монако» отличился Альмами Туре.

Монегаски с 70 очками остаются на втором месте в чемпионате Франции, опережая на одно очко идущий третьим «Лион». У «Генгама» 45 очков и десятое место.

В следующем туре «Генгам» на выезде сыграет с «ПСЖ», а «Монако» примет «Амьен».

Чемпионат Франции Лига 1 34-й тур «Генгам» — «Монако» — 3:1 Голы: Бриан, 22, с пенальти, Дидо, 34, Тюрам, 47 — Туре, 63 Удаление: Жемерсон, 21 «Генгам»: Юнссон, Кербра, Икоко, Мартинш Перейра, Сорбон, Бенезе, Гренье (Коко, 86), Дидо (Фири, 79), Блас, Бриан, Тюрам (Нгбакото, 78).

«Монако»: Си, Глик, Жорже (Серрано, 81), Туре, Жемерсон, Лемар, Моутинью, Лопеш, Тилеманс (Ндорам, 36), Диакаби (Силла, 62), Фабиньо.