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Ароян настроен на попадание в еврокубки по итогам следующего сезона
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Ароян настроен на попадание в еврокубки по итогам следующего сезона 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Защитник «Урала» Вараздат Ароян прокомментировал победу над «Анжи» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России.
«Сейчас настроение очень хорошее. Игра равная была, просто мы использовали наши моменты. Хорошо, что Эрик Бикфалви забил.
Когда выигрываешь со счетом 1:0 на выезде, и остается пять минут, соперники большими силами идут в атаку. Если мы смогли бы за счет паса выйти из обороны и на контратаке второй мяч забить, было бы проще. Соперники рискнули, пошли в атаку. Хорошо, что сдержали их и выиграли.
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Заглядываю в таблицу, но, если честно, не знал, что шестое место могло дать путевку в еврокубки. Парни говорили, был шанс, что шестая команда попадет в Лигу Европы, а теперь — нет. Но мы в любом случае постараемся занять это место. Хотели бы подняться еще выше. В этом сезоне уже не получится это сделать. Попробуем в следующем», — цитирует Арояна официальный сайт «Урала».
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