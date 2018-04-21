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Президент «Урала»: «Мы надеялись на „Спартак“, хотелось попасть в еврокубки»
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Президент «Урала»: «Мы надеялись на „Спартак“, хотелось попасть в еврокубки» 

SPORT24.ru 1 час назад
Президент Урала Григорий Иванов в беседе с корреспондентом Sport24.ru рассказал о желании клуба попасть в еврокубки по итогам текущего сезона РФПЛ.
”Конечно, нам очень хотелось занять шестое место и попасть в еврокубки — надеялись на ”Спартак", но получилось так, как получилось. До конца чемпионата будем играть и стараться побеждать, а там, как выйдет.
Не знаю, могут ли быть проблемы с лицензированием у «Тосно» или «Авангарда». Нашим лучшим результатом было восьмое место, так что в этом году есть шанс установить клубный рекорд", — сказал Иванов в беседе с корреспондентом Sport24.ru Артемом Калининым.
Также президент «Урала» прокомментировал мат в адрес судьи, который прозвучал во флеш-интервью главного тренера Александра Тарханова сразу после матча.
”Я ничего не слышал, так как был в раздевалке”, — добавил Иванов.
По итогам матча против «Анжи» уральцы набрали 36 очков и вышли на 6-е место в таблице РФПЛ. В случае победы «Спартака» в Кубке России именно «Урал», в случае сохранения шестого места после 30 туров, вышел бы в Лигу Европы.
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