Президент «Урала»: «Мы надеялись на „Спартак“, хотелось попасть в еврокубки»

Президент Урала Григорий Иванов в беседе с корреспондентом Sport24.ru рассказал о желании клуба попасть в еврокубки по итогам текущего сезона РФПЛ.

”Конечно, нам очень хотелось занять шестое место и попасть в еврокубки — надеялись на ”Спартак" , но получилось так, как получилось. До конца чемпионата будем играть и стараться побеждать, а там, как выйдет.

Не знаю, могут ли быть проблемы с лицензированием у «Тосно» или «Авангарда». Нашим лучшим результатом было восьмое место, так что в этом году есть шанс установить клубный рекорд", — сказал Иванов в беседе с корреспондентом Sport24.ru Артемом Калининым

Также президент «Урала» прокомментировал мат в адрес судьи, который прозвучал во флеш-интервью главного тренера Александра Тарханова сразу после матча.

”Я ничего не слышал, так как был в раздевалке”, — добавил Иванов.

По итогам матча против «Анжи» уральцы набрали 36 очков и вышли на 6-е место в таблице РФПЛ. В случае победы «Спартака» в Кубке России именно «Урал», в случае сохранения шестого места после 30 туров, вышел бы в Лигу Европы.