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Деле Алли: «Тоттенхэм доминировал в матче с „МЮ“ с первой и до последней минуты»
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Деле Алли: «Тоттенхэм доминировал в матче с „МЮ“ с первой и до последней минуты» 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли после поражения от "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии отметил, что его команда владела инициативой с первой и до последней минуты. — Мы подвели себя, и это разочаровывает, — приводит Goal слова Алли. — Мы должны взять себя в руки и хорошо провести последние матчи сезона. Нельзя довольствоваться счетом 1:0 с такими командами, как «Манчестер Юнайтед». Мы не должны ставить себя в подобные ситуации. «Тоттенхэм» доминировал с первой и до последней минуты, игра шла в одном направлении. Мы хотим выигрывать трофеи, у нас для этого все есть.
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