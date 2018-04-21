Деле Алли: «Тоттенхэм доминировал в матче с „МЮ“ с первой и до последней минуты» 

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли после поражения от "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии отметил, что его команда владела инициативой с первой и до последней минуты. — Мы подвели себя, и это разочаровывает, — приводит Goal слова Алли. — Мы должны взять себя в руки и хорошо провести последние матчи сезона. Нельзя довольствоваться счетом 1:0 с такими командами, как «Манчестер Юнайтед». Мы не должны ставить себя в подобные ситуации. «Тоттенхэм» доминировал с первой и до последней минуты, игра шла в одном направлении. Мы хотим выигрывать трофеи, у нас для этого все есть.