Александр Егоров: «Нецензурные выражения после матча „Анжи“ — „Урал“ принадлежат Кадиеву»

— Нецензурные выражения принадлежат Кадиеву, — сказал Егоров. — Мы передаем документы в КДК, а дальше все пойдет в Комитет по этике.

Ранее «СЭ» сообщал, что «этики» пока не получали обращения с просьбой дать оценку действиям Кадиева.