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Александр Егоров: «Нецензурные выражения после матча „Анжи“ — „Урал“ принадлежат Кадиеву»
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Александр Егоров: «Нецензурные выражения после матча „Анжи“ — „Урал“ принадлежат Кадиеву» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров назвал имя человека, чьи бранные слова попали в эфир телеканала «Наш футбол» в то время, когда флэш-интервью давал главный тренер "Урала" Александр Тарханов. По словам Егорова, матерные слова, как и предполагал «СЭ», принадлежат президенту «Анжи» Осману Кадиеву.
— Нецензурные выражения принадлежат Кадиеву, — сказал Егоров. — Мы передаем документы в КДК, а дальше все пойдет в Комитет по этике.
Ранее «СЭ» сообщал, что «этики» пока не получали обращения с просьбой дать оценку действиям Кадиева.
Напомним, часть слов Тарханова в Каспийске заглушил поток нецензурной брани. Кто и в чей адрес кричал ругательства, не известно. Скорее всего, жертвой стал один из арбитров встречи, потому что единственное цензурное высказывание было: «Ты что, „вне игры“ не видел?» (Андрей СИЗЯКИН)
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