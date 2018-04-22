Александр Егоров: «Виновники в нецензурной брани в Каспийске установлены, в понедельник все документы передадим в КДК»

— Виновные в нецензурной брани идентифицированы, рапорт написан, — сказал Егоров. — В понедельник все документы будут переданы в КДК.

— И кто в итоге ругался?

— У меня пока нет информации, я не видел рапорта. Сегодня вечером приедут судьи с матча, в понедельник узнаем. ( Павел ГУРЕВИЧ

Напомним, что после финального свистка претензии бригаде судей на поле предъявлял ряд представителей «Анжи», в том числе старший тренер Арсен Акаев . Скорее всего, причиной стал момент с голом Эрика Бикфалви на 84-й минуте — махачкалинцы могли посчитать, что в результативной атаке автор забитого мяча в момент паса Петрюса Бумаля оказался в положении «вне игры», которое не зафиксировал второй ассистент Шаламберидзе.

Анжи — Урал