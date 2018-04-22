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Александр Егоров: «Виновники в нецензурной брани в Каспийске установлены, в понедельник все документы передадим в КДК»
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Александр Егоров: «Виновники в нецензурной брани в Каспийске установлены, в понедельник все документы передадим в КДК» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
И.о. главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров рассказал, что виновники в нецензурной брани в Каспийске после матча «Анжи» — "Урал" установлены. Егоров также добавил, что необходимые документы для рассмотрения дела будут переданы в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС в понедельник.
— Виновные в нецензурной брани идентифицированы, рапорт написан, — сказал Егоров. — В понедельник все документы будут переданы в КДК.
— И кто в итоге ругался?
— У меня пока нет информации, я не видел рапорта. Сегодня вечером приедут судьи с матча, в понедельник узнаем. (Павел ГУРЕВИЧ)
Напомним, что после финального свистка претензии бригаде судей на поле предъявлял ряд представителей «Анжи», в том числе старший тренер Арсен Акаев. Скорее всего, причиной стал момент с голом Эрика Бикфалви на 84-й минуте — махачкалинцы могли посчитать, что в результативной атаке автор забитого мяча в момент паса Петрюса Бумаля оказался в положении «вне игры», которое не зафиксировал второй ассистент Шаламберидзе.
Анжи — Урал
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