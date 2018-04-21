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Александр Егоров: «Виновные в нецензурной брани в Каспийске устанавливаются»
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Александр Егоров: «Виновные в нецензурной брани в Каспийске устанавливаются» 

Спорт-Экспресс 50 минут назад
Фото: Спорт-Экспресс
И.о. главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал факт нецензурной брани в Каспийске после матча «Анжи» — "Урал" (0:1) во время флеш-интервью главного тренера екатеринбургской команды Александра Тарханова.
"Анжи" — «Урал». Интервью Тарханова после матча прервал поток нецензурной брани
Судя по видеозаписи интервью, брань была адресована в адрес одного из членов судейской бригады.
— Собираем информацию, — сказал Егоров «СЭ». — Все живы-здоровы. Я знаю, что кто-то что-то крикнул, арбитры все это отметили. Виновные в этом инциденте устанавливаются.
— То есть никакого рукоприкладства не было?
— Конечно, не было. У нас 21 век. Все нормально. Никакой угрозы безопасности не было.
— Нецензурная брань была отмечена в протоколе матча, верно?
— Естественно.
— Но кто ругался, вам неизвестно?
— Пока не знаю. Я только прилетел. Мне ребята сказали, что все отметили в протоколе. Повторюсь — информация собирается. (Илья АНДРЕЕВ)
После финального свистка претензии бригаде судей на поле предъявлял ряд представителей «Анжи», в том числе старший тренер Арсен Акаев. Скорее всего, причиной стал момент с голом Эрика Бикфалви на 84-й минуте — махачкалинцы могли посчитать, что в результативной атаке автор забитого мяча в момент паса Петрюса Бумаля оказался в положении «вне игры», которое не зафиксировал второй ассистент Шаламберидзе. Экспертное мнение об этом эпизоде — здесь.
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