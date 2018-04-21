Александр Егоров: «Виновные в нецензурной брани в Каспийске устанавливаются»

"Анжи" — «Урал». Интервью Тарханова после матча прервал поток нецензурной брани

Судя по видеозаписи интервью, брань была адресована в адрес одного из членов судейской бригады.

— Собираем информацию, — сказал Егоров «СЭ». — Все живы-здоровы. Я знаю, что кто-то что-то крикнул, арбитры все это отметили. Виновные в этом инциденте устанавливаются.

— То есть никакого рукоприкладства не было?

— Конечно, не было. У нас 21 век. Все нормально. Никакой угрозы безопасности не было.

— Нецензурная брань была отмечена в протоколе матча, верно?

— Естественно.

— Но кто ругался, вам неизвестно?

— Пока не знаю. Я только прилетел. Мне ребята сказали, что все отметили в протоколе. Повторюсь — информация собирается. ( Илья АНДРЕЕВ