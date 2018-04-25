Комитет по этике РФС рассмотрит дело о нецензурной брани президента «Анжи»

"К и. о. президента РФС поступило обращение КДК, он передал дело на рассмотрение в комитет по этике", — сообщили в пресс-службе РФС.

Инцидент произошел по время послематчевого флеш-интервью главного тренера «Урала» Александра Тарханова . На заднем плане Кадиев нецензурно высказался в адрес судей. Его слова попали в телеэфир.