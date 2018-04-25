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Комитет по этике РФС рассмотрит дело о нецензурной брани президента «Анжи»
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Комитет по этике РФС рассмотрит дело о нецензурной брани президента «Анжи» 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит нецензурную брань президента махачкалинского «Анжи» Османа Кадиева после матча 27-го тура чемпионата России с "Уралом". Об сообщает ТАСС.
"К и. о. президента РФС поступило обращение КДК, он передал дело на рассмотрение в комитет по этике", — сообщили в пресс-службе РФС.
Инцидент произошел по время послематчевого флеш-интервью главного тренера «Урала» Александра Тарханова. На заднем плане Кадиев нецензурно высказался в адрес судей. Его слова попали в телеэфир.
Ранее глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц озвучил меру наказания в отношении нападающего «Краснодара» Федора Смолова, который во время матча 24-го тура РФПЛ с «Анжи» использовал нецензурную лексику, которая попала в эфир телетрансляции
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