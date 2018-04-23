РФС даст оценку нецензурной брани президента «Анжи», которая попала в эфир 

Комитету по этике Российского футбольного союза (РФС) предстоит рассмотреть дело о поведении президента махачкалинского «Анжи» Османа Кадиева после матча РФПЛ с екатеринбургским "Уралом" (0:1). Послематчевое интервью тренера гостей заглушил поток нецензурной брани.
Глава Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС Артур Григорьянц обратится к исполняющему обязанности президента РФС Александру Алаеву с целью передачи дела в комитет по этике.
"В КДК поступили документы по матчу «Анжи» — «Урал», а именно рапорт делегата и протокол матча. В данных документах имеет место дисциплинарное нарушение, которое допустил президент клуба Кадиев. Поскольку Кадиев не входит в заявку клуба, рассмотрение данного эпизода не попадает под юрисдикцию КДК, и в соответствии с этим, дисциплинарный комитет будет обращаться к исполняющему обязанности президента РФС Алаеву с целью передачи дела в комитет по этике", — цитирует Григорьянца
"Анжи" в субботу на своем поле проиграл «Уралу» в рамках 27-го тура чемпионата России. После игры, когда флэш-интервью давал главный тренер «Урала» Александр Тарханов, в эфир телеканала «Наш футбол» попала бранная тирада.
В чей адрес кричали ругательства на заднем плане, точно не известно. Скорее всего, они предназначались одному из арбитров встречи, так как речь шла о положении «вне игры».