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«Монако» проиграл «Генгаму» и упустил шанс закрепиться на втором месте в Лиге 1
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«Монако» проиграл «Генгаму» и упустил шанс закрепиться на втором месте в Лиге 1 

SPORT24.ru 43 минуты назад
В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Монако» в гостях уступил «Генгаму» — 1:3.
В начале встречи «монегаски» остались в меньшинстве после удаления Жемерсона. Назначенный за этот фол пенальти привел к взятию ворот гостей, после чего «Генгам» забил еще два мяча. Во втором тайме «Монако» отквитал один мяч, как итог — второе поражение за последние два тура. В прошлом матче чемпионата клуб уступил «ПСЖ» со счетом 1:7.
По итогам встречи «Монако» с 70-ю очками остался на второй строчке в таблице чемпионата Франции. Третье и четвертое место занимают «Лион» и «Марсель», у клубов по 69 баллов.
В других матчах дня «Метц» сыграл вничью с «Каном», «Тулуза» обыграла «Анже», а «Страсбург» проиграл «Амьену».
Лига 1. 34-й тур  ”Генгам” — «Монако» — 3:1 (2:0)
Голы: Бриан, пен., 22; Дидо 34; Тюрам, 47 — Туре, 63.
Удаление: Жемерсон, 21 (М)
”Метц” — «Кан» — 1:1 (0:0)
Голы: Да Сильва, 71 — Деменге — 73.
”Тулуза” — «Анже» — 2:0 (1:0)
Голы: Саного, 42; Градель, пен., 60.
”Амьен” — «Страсбург» — 3:1 (0:0)
Голы: Монкондю, 46; Манзала, 79; Какута, 90+2 — Саади, 90+4.
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