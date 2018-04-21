«Монако» проиграл «Генгаму» и упустил шанс закрепиться на втором месте в Лиге 1

В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Монако» в гостях уступил «Генгаму» — 1:3.

В начале встречи «монегаски» остались в меньшинстве после удаления Жемерсона. Назначенный за этот фол пенальти привел к взятию ворот гостей, после чего «Генгам» забил еще два мяча. Во втором тайме «Монако» отквитал один мяч, как итог — второе поражение за последние два тура. В прошлом матче чемпионата клуб уступил «ПСЖ» со счетом 1:7.

По итогам встречи «Монако» с 70-ю очками остался на второй строчке в таблице чемпионата Франции. Третье и четвертое место занимают «Лион» и «Марсель», у клубов по 69 баллов.

В других матчах дня «Метц» сыграл вничью с «Каном», «Тулуза» обыграла «Анже», а «Страсбург» проиграл «Амьену».

Лига 1. 34-й тур ”Генгам” — «Монако» — 3:1 (2:0)

Голы: Бриан, пен., 22; Дидо 34; Тюрам, 47 — Туре, 63.

Удаление: Жемерсон, 21 (М)

”Метц” — «Кан» — 1:1 (0:0)

Голы: Да Сильва, 71 — Деменге — 73.

”Тулуза” — «Анже» — 2:0 (1:0)

Голы: Саного, 42; Градель, пен., 60.

”Амьен” — «Страсбург» — 3:1 (0:0)

Голы: Монкондю, 46; Манзала, 79; Какута, 90+2 — Саади, 90+4.