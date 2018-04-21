«Монако» проиграл «Генгаму» и другие результаты 34-го тура чемпионата Франции

В рамках 34-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё четыре матча. Выделим неожиданное поражение «Монако» от «Генгама».

"Амьен" — «Страсбур» — 3:1 Голы: Монкондюи, 45 — 1:0, Манзала, 79 — 2:0, Какута, 90 — 3:0, Саади, 90 — 3:1.

"Амьен": Гюртнер, Аденон, Гуано, Дибасси (Корнетт, 59), Авелар, Гакпе (Манзала, 45), Монкондюи, Какута, Зунгу, Сиссоко, Конате (Траоре, 72).

"Страсбур": Укиджа, Сека, Ндур, Фулькье, Коне, Корнье, Ахолу, Гонсалвес (Блайяк, 55), Мартен (Гримм, 81), Лиэнар, Баокен (Саади, 77).

"Метц" — «Кан» — 1:1 Голы: Да Сильва, 71 (автогол) — 1:0, Деменге, 73 — 1:1.

"Метц": Кавасима, Балиу (Нгетте, 89), Дианье, Пальмьери, Ньяхате, Манджек (Ньян, 86), Коад, Доссеви, Молле (Миличевич, 76), Ривьер, Ру.

"Кан": Веркутр, Да Сильва, Гильбер, Женевуа, Санко, Репас (Бесса, 46), Авуну, Роделен, Фере, Джику, Кривелли (Деменге, 63).

"Генгам" — «Монако» — 3:1 Голы: Бриан, 22 (пенальти) — 1:0, Дидо, 34 — 2:0, Тюрам, 47 — 3:0, Туре, 63 — 3:1.

"Генгам": Юнссон, Кербра, Икоко, Мартинш Перейра, Сорбон, Бенезе, Гренье (Коко, 86), Дидо (Фири, 79), Блас, Бриан, Тюрам (Нгбакото, 78).

"Монако": Си, Глик, Жорже (Серрано, 81), Туре, Жемерсон, Лемар, Моутинью, Лопеш, Тилеманс (Ндорам, 36), Диакаби (Силла, 62), Фабиньо.

Удаление: Жемерсон (21).

"Тулуза" — «Анжер» — 2:0 Голы: Саного, 42 — 1:0, Градель, 60 (пенальти) — 2:0.

"Тулуза": Лафон, Диоп, Мубандже, Амьен Аду, Жюльен, Сангаре (Силла, 86), Каюзак, Имбула, Градель, Делор (Сомалиа, 75), Саного (Тойвонен, 84).

"Анжер": Бютель, Траоре, Бамба, Манко, Тома (Павлович, 59), Онианге, Сантамария (Канга, 68), Мангани, Те, Суну (Туре, 59), Токо-Экамби.