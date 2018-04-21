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Виктор Тихонов: Во втором период отдали инициативу и чуть сбавили в скорости
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Виктор Тихонов: Во втором период отдали инициативу и чуть сбавили в скорости 

Советский спорт 39 минут назад
— Сегодня лучше начали матч, чем предыдущую игру со шведами. Хороший был первый период, но во втором мы отдали инициативу, сбавили чуть в скорости, пошли удаления и темп куда-то сбился. Присутствуют проблемы с реализацией, моменты есть и не только у звена Бывальцева, но и у остальных. Нам нужно забивать, подходить ко всем моментам с максимальной концентрацией.
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Когда новый состав, не все друг друга знают, есть некая стеснительность. Но после первого матча уже больше общаемся, слышно, что лавка живая, энергии больше. С Ильей Воробьевым хорошо работается, был у него в олимпийской сборной, поэтому знаком с его системой. Привыкать не тяжело, единственное, пока не на 100% получается выполнять его указания, — приводит слова Тихонова ТАСС.
В следующем матче 22 апреля россияне сыграют с командой Чехии.
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