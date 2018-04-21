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Осман Кадиев — о судействе Левникова: «Не хочу ничего комментировать. Настроения нет…»
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Осман Кадиев — о судействе Левникова: «Не хочу ничего комментировать. Настроения нет…» 

Спорт-Экспресс 35 минут назад
Фото: Спорт-Экспресс
Президент «Анжи» Осман Кадиев отказался отвечать на вопрос о работе арбитра Кирилла Левникова в матче с «Уралом» (0:1). Глава махачкалинского клуба в разговоре с корреспондентом «СЭ» дал понять, что расстроен результатом игры.
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— Ничего не хочу комментировать. Что тут комментировать? Настроения нет… Если хотите, по окончания сезона дам большое интервью. Но не сейчас. (Гоша ЧЕРНОВ)
Напомним, после финального свистка претензии бригаде судей на поле предъявлял ряд представителей «Анжи», в том числе старший тренер Арсен Акаев. Скорее всего, причиной стал момент с голом Эрика Бикфалви на 84-й минуте — махачкалинцы могли посчитать, что в результативной атаке автор забитого мяча в момент паса Петрюса Бумаля оказался в положении «вне игры», которое не зафиксировал второй ассистент Шаламберидзе.
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