Осман Кадиев — о судействе Левникова: «Не хочу ничего комментировать. Настроения нет…»

Президент «Анжи» Осман Кадиев отказался отвечать на вопрос о работе арбитра Кирилла Левникова в матче с «Уралом» (0:1). Глава махачкалинского клуба в разговоре с корреспондентом «СЭ» дал понять, что расстроен результатом игры.

"Анжи" — «Урал»: поток нецензурной брани после матча. Кто ругался?

— Ничего не хочу комментировать. Что тут комментировать? Настроения нет… Если хотите, по окончания сезона дам большое интервью. Но не сейчас. (Гоша ЧЕРНОВ)