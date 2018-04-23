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Президент «Анжи» обматерил судей после матча РФПЛ с «Уралом»
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Президент «Анжи» обматерил судей после матча РФПЛ с «Уралом» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров назвал имя человека, который позволил себе нецензурные выражения в адрес судейской бригады арбитров матча 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Анжи» и "Уралом". По словам Егорова, им оказался президент махачкалинского клуба Осман Кадиев.
"Согласно рапорту, после игры между «Анжи» и «Уралом» президент «Анжи» Кадиев нецензурно оскорблял арбитров матча", — цитирует Егорова Sport24.ru.
Инцидент произошел по время послематчевого флеш-интервью главного тренера «Урала» Александра Тарханова. На заднем плане Кадиев нецензурно высказался в адрес судей. Его слова попали в телеэфир.
Ранее сообщалось, что «Урал» в гостях вырвал победу над «Анжи» со счетом 1:0.
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