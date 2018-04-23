Президент «Анжи» обматерил судей после матча РФПЛ с «Уралом»

"Согласно рапорту, после игры между «Анжи» и «Уралом» президент «Анжи» Кадиев нецензурно оскорблял арбитров матча", — цитирует Егорова Sport24.ru.

Инцидент произошел по время послематчевого флеш-интервью главного тренера «Урала» Александра Тарханова . На заднем плане Кадиев нецензурно высказался в адрес судей. Его слова попали в телеэфир.

Ранее сообщалось, что «Урал» в гостях вырвал победу над «Анжи» со счетом 1:0.