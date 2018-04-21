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Смарт может вернуться в строй в конце апреля
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Смарт может вернуться в строй в конце апреля 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт продолжает восстанавливаться после травмы и близок к возвращению в строй. По словам главного тренера команды из Массачусетса Брэда Стивенса, на следующей неделе Смарту предстоит медицинский осмотр, по итогам которого он может получить разрешение вернуться в игру в следующий уик-энд, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Джей Кинг.
В нынешнем сезоне Смарт провёл 54 поединка, набирая в них 10,2 очка, собирая 3,5 подбора, а также совершая 4,8 передачи и 1,3 перехвата в среднем.
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