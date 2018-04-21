Смарт может вернуться в строй в конце апреля

Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт продолжает восстанавливаться после травмы и близок к возвращению в строй. По словам главного тренера команды из Массачусетса Брэда Стивенса, на следующей неделе Смарту предстоит медицинский осмотр, по итогам которого он может получить разрешение вернуться в игру в следующий уик-энд, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Джей Кинг.

В нынешнем сезоне Смарт провёл 54 поединка, набирая в них 10,2 очка, собирая 3,5 подбора, а также совершая 4,8 передачи и 1,3 перехвата в среднем.