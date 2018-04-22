«Барселона» забила пять безответных мячей «Севилье» в финале Кубка Испании 

У победителей встречи дубль оформил Луис Суарес и по разу отличились Лионель Месси, Андрес Иньеста и Филиппе Коутиньо.
Таким образом, каталонцы 30-й раз в истории завоевали Кубок Испании.
Кубок Испании Финал
«Севилья» — «Барселона» — 0:5 (0:3, 0:2)
Голы: 0:1 — 14 Суарес, 0:2 — 31 Месси, 0:3 — 40 Суарес, 0:4 — 52 Иньеста, 0:5 — 69, пенальти Коутиньо.
«Севилья»: Сория, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Навас, Нзонзи, Банега, Васкес (Нолито, 86), Сарабия (Лайюн, 82), Корреа (Сандро Рамирес, 46), Муриэль.
«Барселона»: Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Коутиньо (Дембеле, 82), Серджи Роберто, Ракитич, Бускетс (Паулиньо, 76), Иньеста (Денис Суарес, 88), Месси, Суарес.
Предупреждения: Меркадо (34), Эскудеро (38), Иньеста (67), Бускетс (74), Васкес (74).