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В поселке Мосрентген состоялся День призывника
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В поселке Мосрентген состоялся День призывника 

Вечерняя Москва 19 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Мероприятие прошло на базе 27-ой отдельной Гвардейской Севастопольской Краснознаменной мотострелковой бригады.
Свыше полутора тысяч московских школьников, кадетов и их родителе посетили прославленную часть. Ребят познакомили с сегодняшним армейским бытом. Бойцы и командиры бригады провели для гостей экскурсию по территории части, а разведчики в показательном выступлении продемонстрировали приемы рукопашного боя.
— Очень интересная и полезная экскурсия. В армию пойду точно, возможно даже в военное училище, — сказал один из учеников Егор Сасс.
Ребят весьма впечатлил порядок в казармах, где все кровати заправлены одинаково и аккуратно, а вещи в тумбочках расположена симметрично.
После официальной части гостей накормили настоящей солдатской кашей.
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