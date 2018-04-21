В поселке Мосрентген состоялся День призывника

Мероприятие прошло на базе 27-ой отдельной Гвардейской Севастопольской Краснознаменной мотострелковой бригады.

Свыше полутора тысяч московских школьников, кадетов и их родителе посетили прославленную часть. Ребят познакомили с сегодняшним армейским бытом. Бойцы и командиры бригады провели для гостей экскурсию по территории части, а разведчики в показательном выступлении продемонстрировали приемы рукопашного боя.

— Очень интересная и полезная экскурсия. В армию пойду точно, возможно даже в военное училище, — сказал один из учеников Егор Сасс.

Ребят весьма впечатлил порядок в казармах, где все кровати заправлены одинаково и аккуратно, а вещи в тумбочках расположена симметрично.

После официальной части гостей накормили настоящей солдатской кашей.