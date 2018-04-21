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«Милан» дома уступил «Беневенто»
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«Милан» дома уступил «Беневенто» 

Советский спорт 13 минут назад
В составе победителей отличился Петро Йеммелло. На 80-й минуте у гостей был удален Шейк Диабате.
«Беневенто» набрал 17 очков и остался на последнем месте, но благодаря победе избежал досрочного вылета из серии А. У «Милана» 54 очка и шестое место.
В следующем туре «Беневенто» примет «Удинезе», а «Милан» на выезде сыграет с «Болоньей».
Чемпионат Италии Серия А 34-й тур  «Милан» — «Беневенто» — 0:1  Гол: Йеммелло, 29  Удаление: Диабате, 80  «Милан»: Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Калабрия, Сапата, Билья (Локателли, 72), Кессие, Бонавентура, Борини (Сусо, 49), Андре Силва (Калинич, 62), Кутроне.
«Беневенто»: Пуджони, Гимсити, Тошка, Летиция, Санья, Катальди, Виола (Париджини, 77), Сандро, Джуричич, Йеммелло (Диабате, 62), Бриньола (Венути, 68).
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