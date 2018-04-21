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«Севилья» — «Барселона». Месси едва не порвали трусы. Фото
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«Севилья» — «Барселона». Месси едва не порвали трусы. Фото 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Капитан «Севильи» Серхио Эскудеро во время финала Кубка Испании против «Барселоны» схватил форварда соперников Лионеля Месси за трусы, пытаясь оттащить его от мяча. Защитник едва не порвал аргентинцу экипировку.
Севилья — Барселона
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