Гончарова пропустит Лигу наций

Лидер сборной России Наталия Гончарова пропустит всю коммерческую серию Лигу наций и присоединится к сборной в июле. Первый тур Лиги наций пройдет в Екатеринбурге 15-18 мая.

— Планирую пропустить Лигу Наций полностью, — сказала Гончарова. — Сезон был сложный, я играла в каждом матче, причем практически без замен. Поэтому попросила дать мне отдохнуть хотя бы месяц. В следующем месяце начну готовиться индивидуально и уже в июле полностью готовой физически приеду в сборную. Дальше продолжу готовиться вместе со всей командой. ( Владимир ИВАНОВ

Напомним, что Лига наций — новый турнир, который пройдет с 15 по 18 мая в Екатеринбурге. В нем примут участие сборные России, Аргентины, Таиланда и Голландии.