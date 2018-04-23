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Гончарова пропустит Лигу наций
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Гончарова пропустит Лигу наций 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Лидер сборной России Наталия Гончарова пропустит всю коммерческую серию Лигу наций и присоединится к сборной в июле. Первый тур Лиги наций пройдет в Екатеринбурге 15-18 мая.
— Планирую пропустить Лигу Наций полностью, — сказала Гончарова. — Сезон был сложный, я играла в каждом матче, причем практически без замен. Поэтому попросила дать мне отдохнуть хотя бы месяц. В следующем месяце начну готовиться индивидуально и уже в июле полностью готовой физически приеду в сборную. Дальше продолжу готовиться вместе со всей командой. (Владимир ИВАНОВ)
Напомним, что Лига наций — новый турнир, который пройдет с 15 по 18 мая в Екатеринбурге. В нем примут участие сборные России, Аргентины, Таиланда и Голландии.
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