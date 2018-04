Pro100 открыла молодежный состав по CS:GO

Украинская организация pro100 представила первого игрока молодежного состава по CS:GO. Им стал 19-летний латвиец Айвис prelideN Крастиньш. По словам руководителя pro100, в ближайшее время состав будет укомплектован.

Dear friends, we want to introduce the first player of our academy Aivis «prelideN» Krastiņš! In the near future we will inform you about how our full line-up will look!Welcome to our family @prelidencs