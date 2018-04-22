Русские в Хорватии: Путин никому не уступит

За два месяца до начала чемпионата мира по футболу в России мы поговорили с Анной Сергеевной Мишар, председателем Национальной общины русских в Хорватии. Какие отношения складываются у русских и хорватов в новой политической обстановке? Насколько Россия готова к крупнейшему футбольному турниру? Как в России примут хорватскую сборную, и с какими пожеланиями местные загребские русские отправляют наших футболистов на свою родину? Обо всем этом мы поговорили с Анной Мишар, однако сначала познакомились с ней.

Анна Мишар: Я родилась в Норильске на севере Сибири. Это закрытый промышленный город с металлургическим производством. В моем родном городе воздух очень загрязнен, потому что заводы выбрасывают вредные вещества. Даже россияне не могут туда попасть без особого разрешения, а туристы не ездят вообще, потому что смотреть там нечего. Из-за специфических условий жизни в Норильске особенный трудовой стаж: женщины уходят на пенсию в 50 лет, а мужчины — в 55 лет. У них пенсии больше, чем в остальных регионах России.

Анна беседует с нами в помещении Национальной общины русских в Хорватии в Загребе. До того как в 1994 году приехать в Хорватию, Анна также два года прожила в Саяногорске.

Путин никому не уступит

— Моя мать вышла замуж за хорвата, моего отчима, который работал строителем в России. Когда в 1994 году я приехала в Загреб, во время гражданской войны, я много натерпелась от сверстников. Поэтому я налегала на изучение хорватского языка и довольно быстро овладела им. Тогда мне было 14 лет, и я училась в средней школе Марина Држича в Трне.

Vecernji list: Когда Вы возглавили Национальную общину русских в Хорватии? Сколько в ней членов?

— Национальная община русских в Хорватии существует с 2003 года, дольше всех остальных русских объединений в Хорватии. Я возглавляю общину с марта 2017 года. У нас более ста членов, и в Загребе проживает триста зарегистрированных россиян с избирательным правом. Они могут принимать участие в российских выборах и голосуют на избирательном участке в Посольстве Российской Федерации. Недавно мы голосовали там на президентских выборах.

— Россия находится в международной изоляции, как Вы это прокомментируете?

— Она не расстраивает меня. Более того, все эти санкции только на пользу России. Ведь россияне начали использовать свои рынки, продавать и покупать собственную, отечественную продукцию. Это Европе есть о чем жалеть, потому что Россия была ее крупнейшим рынком.

— Как долго еще сохранится это политически патовое положение?

— Пока Путин у власти, он не уступит ни под чьим давлением. Все, кто выступят против России, пострадают больше, чем она сама. Америка вмешивается в европейские дела и разрушает сотрудничество между Россией и странами Европы. Пользы американцам от этого никакой, как и европейцам.

— Как Россия подготовилась к мировому первенству по футболу?

— Россия уже готова к этому крупному событию. Вложения сделаны огромные. В Ростове-на-Дону открыт новый аэропорт, построено 24 новых гостиницы в городах, принимающих матчи. Многие отели переоборудованы, построены новые стадионы… Во всех городах, где пройдут матчи, отведены или построены специальные зоны для болельщиков… Это первый ЧМ, который пройдет на двух континентах, потому что Екатеринбург находится в азиатской части, а все остальные города — в европейской части России.

— Пойдет ли простой россиянин на игру ЧМ, в которой не играет его сборная? Насколько высоки цены на билеты для местных болельщиков?

— Цены варьируются в зависимости от города. Как и везде, как и у нас, есть люди, которые не могут позволить себе купить билет, но есть и те, кто с удовольствием купит и пойдет на стадион. Я совершенно уверена, что ЧМ пройдет успешно во всех отношениях.

Хорватия на противоположной стороне

— Что Вы можете сказать болельщикам, которые отправятся в Россию?

— Когда я была маленькой, я любила ездить на поезде по Транссибу. Поездка из Саяногорска в Москву занимала четыре дня. Это особенные впечатления. На станциях бабушки продают домашнюю еду и свои изделия. Вы проезжаете по городам, которые никогда прежде не видели… Я бы порекомендовала эту поездку всем, кто может выдержать несколько дней в поезде.

— Как хорватскую сборную примут в России?

— Радушно, как и всех остальных участников первенства. Однако России очень жаль, что недавно Хорватия выслала одного ее дипломата. В России эту новость восприняли негативно, и Хорватия вдруг оказалась в политическом контексте на противоположной стороне. Тем не менее российские обыватели не будут смотреть на хорватов, как на выходцев из противоположного лагеря. Вас примут, отнесутся с уважением и угостят, поставив на стол все самое лучшее.

— Когда Вы жили в России, кто Вам казался самым известным хорватом в вашей стране?

— Дражен Петрович был достаточно популярен в России. Его похороны показывали по первой программе российского телевидения.

— За кого Вы будете болеть этим летом на ЧМ в России?

— Я буду болеть за Россию и Хорватию, у которой сейчас сильная сборная. Я бы хотела, чтобы Хорватия вышла в плей-офф и приехала в Москву, то есть играла в полуфинале, а потом, возможно, вышла бы и в финал.

Весь июль Анна планирует провести с матерью в России в Саяногорске и будет с большим интересом следить за мировым первенством по футболу.