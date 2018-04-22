Тестовый матч на «Мордовия-Арена» посетили 13 тысяч зрителей

В Саранске прошел первый футбольный матч на стадионе «Мордовия-Арена», который летом станет местом проведения чемпионата мира. Новое сооружение протестировали клубы второго дивизиона «Мордовия» (Саранск) — "Зенит" (Ижевск).

Ожидалось, что на трибунах соберется 10 тысяч зрителей. Однако тестовый мат вызвал больший интерес. Встречу посетили 13 тысяч человек. Были открыты все четыре входа на стадион. Были организованы досмотр зрителей и работа волонтеров. До чемпионата мира на «Мордовия-Арена» пройдут второй и третий тестовые матчи, в ходе которых будут выявлены имеющиеся недостатки.

Во время чемпионата мира Саранск примет четыре матча группового этапа. 16 июня в столице Республике Мордовия встретятся сборные Перу и Дании,. На 19 июня назначен матч Колумбия — Япония. Сборные Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а команды Панамы и Туниса — 28 июня.