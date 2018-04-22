Хайнкес: «Для „Баварии“ сейчас главное — психология»

Мадридский "Реал" не играет в эти выходные и получит дополнительный отдых перед матчем Лиги чемпионов с «Баварией». Однако наставник мюнхенцев Юпп Хайнкес не думает, что это будет преимуществом для испанцев.

— Никогда не знаешь, важно ли это. До матча еще много времени, и наши футболисты успеют вовремя восстановиться до среды, — приводит слова Хайнкеса Marca. — Для нас сейчас главное — психология. Критически важно, чтобы все были сфокусированы на матче в Мадриде. Нужно думать только об этом.

Мы привыкли играть каждые три дня. Что действительно важно — футболисты хотят играть и готовы к матчу, — добавил Хайнкес.

В другом полуфинале сыграют «Ливерпуль» и «Рома».