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Хайнкес: «Для „Баварии“ сейчас главное — психология»
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Хайнкес: «Для „Баварии“ сейчас главное — психология» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Мадридский "Реал" не играет в эти выходные и получит дополнительный отдых перед матчем Лиги чемпионов с «Баварией». Однако наставник мюнхенцев Юпп Хайнкес не думает, что это будет преимуществом для испанцев.
— Никогда не знаешь, важно ли это. До матча еще много времени, и наши футболисты успеют вовремя восстановиться до среды, — приводит слова Хайнкеса Marca. — Для нас сейчас главное — психология. Критически важно, чтобы все были сфокусированы на матче в Мадриде. Нужно думать только об этом.
Мы привыкли играть каждые три дня. Что действительно важно — футболисты хотят играть и готовы к матчу, — добавил Хайнкес.
В другом полуфинале сыграют «Ливерпуль» и «Рома».
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