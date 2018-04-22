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Уничтожить за 40 секунд: Амир Хан победил Фила Ло Греко
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Уничтожить за 40 секунд: Амир Хан победил Фила Ло Греко 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Echo Arena, Ливерпуль, Великобритания. Британец Амир Хан (32-4, 20 КО) по-быстрому разобрался с канадцем Филом Ло Греко (28-4, 15 КО) — для победы не боксировавшему с мая 2016-го года экс-чемпиону мира понадобились считанные секунды.
После первой же атаки от Хана, Ло Греко оказался на канвасе. Решив не откладывать дело в долгий ящик, Хан бросился на добивание, уронил канадца ещё раз, после чего рефери принял решение остановить схватку.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Хан-Ло Греко (появится в скором времени)
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