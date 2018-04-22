ЦСКА и «Краснодар» сыграют в воскресном матче чемпионата России

МОСКВА, 22 апреля. / ТАСС /. Пять матчей в Хабаровске, Туле, Санкт-Петербурге и Москве будут сыграны в воскресенье в 27-м туре чемпионата России по футболу. В столице встречаются претенденты на место в Лиге чемпионов ЦСКА и «Краснодар», тогда как «Локомотив» на пути к чемпионству примет «Уфу».

"Локомотиву" в оставшихся четырех матчах осталось набрать шесть очков, чтобы стать чемпионом страны. Очередной соперник команды Юрия Семина ведет борьбу за шестое место, однако после поражения "Спартака" в кубковом полуфинале от «Тосно» оно уже не станет гарантией выступления в Лиге Европы. Так что для уфимского клуба главная задача на концовку чемпионата — улучшить прошлогодний результат команды (седьмое место).

Год назад «Уфа» даже опередила «Локомотив», который сейчас близок к первому за 14 лет чемпионскому титулу. Хотя в сыгранном в среду перенесенном матче 23-го тура «Локомотив» не сумел победить «Ахмат» (0:0), отрыв железнодорожников от «Спартака» составляет весьма комфортные шесть очков. В трех последних матчах «Локомотив» не пропускает, по пропущенным мячам встав вровень с "Зенитом" (по 17 голов в пассиве). При этом матч с «Уфой» пропустит дисквалифицированный защитник Соломон Кверквелия , который в 26 предыдущих турах отыграл без замен.

"Уфа" Сергея Семака в последних матчах дважды сыграла с фаворитами, уступив «Зениту» (1:2) и добившись ничьей с ЦСКА (1:1). При этом в первом круге «Уфа» на своем поле победила «Локомотив» (1:0) благодаря мячу Сильвестра Игбуна

Предстоящий матч пройдет на «РЖД-Арене», начало — 19:00 мск. Главный арбитр — Роман Галимов из Улан-Удэ.

На ЦСКА без Смолова

Центральная встреча субботы начнется в 16:30 на другом столичном стадионе — «ВЭБ-Арене», где ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Армейцы лишь на одно очко опережают «Краснодар», но на два балла отстают от «Спартака», который свой матч тура проведет в понедельник. В среду ЦСКА на своем стадионе разгромил «Амкар» (3:0), когда двумя мячами отметился разыгравшийся в апреле форвард Федор Чалов . Не исключено возвращение на поле травмированных Понтуса Вернблума и Алана Дзагоева.

"Краснодар" на важнейший матч потерял своего форварда Федора Смолова, получившего четвертое предупреждение за мнимую симуляцию во встрече с «Арсеналом», который кубанцы также выиграли со счетом 3:0. Хотя даже арбитр Артем Чистяков признал свою ошибку, регламент не позволил отменить предупреждение лучшему форварда «Краснодара». Учитывая, что команду недавно возглавил 34-летний наставник молодежной команды Мурад Мусаев , в атаке «Краснодара» ожидается выход одного из его бывших подопечных — 19-летнего Ивана Игнатьева или Магомеда-Шапи Сулейманова, который на год моложе.

"Краснодар" под руководством Мусаева победил «Зенит» и «Арсенал», вернувшись в борьбу за место в Лиге чемпионов. Успех еще и в Москве позволит кубанцам опередить ЦСКА.

Главным арбитром матча между ЦСКА и «Краснодаром» назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

В 14:00 мск в гостях против «Арсенала» сыграет еще один претендент на медали — «Зенит». Команда Роберто Манчини одержала две непростые домашние победы подряд — над аутсайдером «Анжи» и «Динамо», когда победу петербуржцам принес на последних секундах 17-летний защитник Илья Скроботов . «Зенит» забивает меньше конкурентов, а за шесть весенних матчей из нападающих отличился лишь Себастьян Дриусси , который принес победу над «Анжи».

Форвард «Зенита» Александр Кокорин получил тяжелую травму колена, другой нападающий — Артем Дзюба — отдан в аренду в «Арсенал», Манчини так и не сумел встроить его в свои схемы. В Туле Дзюба забил уже четыре гола, хотя в двух последних матчах отличиться не смог.

За выступление Дзюбы против «Зенита», согласно арендному договору, «Арсенал» должен заплатить неустойку в 10 млн рублей, причем половину этой суммы форвард готов внести сам. Вот только после кубковой неудачи «Спартака» фактически потерял турнирную мотивацию и тульский клуб, который в любом случае проводит лучший сезон в истории, однако задача любой ценой занять шестое место перед туляками уже не стоит.

Главным арбитром матча на тульском стадионе «Арсенал» назначен Владимир Москалев из Воронежа.

Хабаровск спасет лишь победа

Субботний игровой день начнется в 11:00 мск в Хабаровске, где местный СКА принимает столичное «Динамо». Только победа сохранит хозяевам теоретические шансы остаться в элите, при этом армейцы весной не забили еще ни одного гола в шести матчах. Даже в случае выигрыша всех оставшихся матчей спастись подопечные Сергея Передни сумеют лишь при невероятном стечении обстоятельств, так что СКА, по сути, доигрывает свой первый сезон в элите, который оказался неудачным.

"Динамо" победа в Хабаровске позволит подняться на десятое место. После серии удачных выступлений подопечные Дмитрия Хохлова проиграли «Локомотиву» и «Зениту», однако в целом игра бело-голубых позволяет им рассчитывать на спасение.

"Матч жизни" в Санкт-Петербурге

В 16:30 «Тосно» на стадионе «Петровский» в Санкт— Петербурге сыграет против «Амкара» в важнейшем матче для команд, борющихся за выживание. Для футболистов из Ленинградской области важнейшей задачей за последние дни было избавиться от эйфории после кубковой победы над «Спартаком». Поражение «Тосно» в матче с конкурентом заметно понизит шансы команды Дмитрия Парфенова остаться в премьер-лиге, при этом победа хозяев или ничья отправит обратно в Футбольную национальную лигу хабаровчан.

"Амкар", обыграв в Москве «Локомотив» и уверенно взяв верх над «СКА-Хабаровском», затем потерпел два разгромных поражения со счетом 0:3 — от "Рубина" и ЦСКА. Команда Вадима Евсеева завязла в зоне переходных матчей, испытывая серьезные проблемы в атаке, — «Амкар» в 26 матчах забил лишь 16 мячей. У «Тосно» — лишь на шесть голов больше, причем в среду в матче со «Спартаком» тосненцы потеряли своего форварда Павла Погребняка , который получил разрыв ахиллова сухожилия и после операции вернется в строй лишь осенью.

И Парфенов, и Евсеев в 90-х годах играли за московский «Спартак», причем пришедший в 1998 году из украинского «Днепра» Парфенов вытеснил из состава Евсеева, который вскоре отправился в аренду в «Торпедо», а затем оказался в «Локомотиве». Теперь молодые специалисты, проводящие первый сезон в премьер-лиге, ведут борьбу за выживание. Рассудит матч их команд бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы.

27-й тур стартовал в субботу, когда «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью (1:1), тогда как «Анжи» уступил "Уралу" (0:1). В понедельник тур завершится матчем между «Спартаком» и «Ахматом».

После 26 сыгранных матчей в чемпионате России лидирует «Локомотив» — 56 очков. 50 очков набрал «Спартак», по 48 — ЦСКА и «Зенит», 47 очков у «Краснодара».