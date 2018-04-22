Кабальеро: «Я не люблю идти по пути наименьшего сопротивления»

Голкипер «Челси» Вилли Кабальеро рассказал о своей роли запасного, а также выразил надежду в успешном заершении сезона.

"Каждый раз, когда я иду по Кобхэму, я вижу много фотографий команды с трофеями, так что у нас есть обязанность быть не хуже и есть амбиции, чтобы бороться за кубок. Если мы сможем сыграть в финале в конце сезона и выиграть трофей, значит, мы сможем успешно завершить сезон. Самое важное — снова победить и снова прославить имя клуба.

Конкуренция с такими великими вратарями, как Джо Харт Клаудио Браво , Тибо Куртуа, сделала меня сильнее и лучше в профессиональном плане. Некоторым вратарям некомфортно в такой ситуации, но я много работал, чтобы подняться на этот профессиональный уровень. Я чувствую себя сильнее и лучше.

Если бы я просто ходил на тренировки и ни к чему не стремился, то это не принесло бы мне пользы. Я не люблю идти по пути наименьшего сопротивления. Я всегда боролся за место в составе, и сейчас я конкурирую с Тибо каждый день", — цитирует Кабальеро официальный сайт «Челси».

36-летний Кабальеро сыграл 11 матчей за «Челси», 9 из которых в кубковых соревнованиях.

В воскресенье «Челси» сыграет в полуфинале Кубка Англии против «Саутгемптона».