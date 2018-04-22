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Виейра — о возможной работе в «Арсенале»: «Моего опыта недостаточно»
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Виейра — о возможной работе в «Арсенале»: «Моего опыта недостаточно» 

Евро-футбол.Ру 52 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-футболист «Арсенала» и нынешний наставник «Нью-Йорк Сити» Патрик Виейра считает, что его опыта недостаточно, чтобы тренировать «канониров».
"Я провел девять лет в «Арсенале», этот клуб стал частью моей жизни. Но поверьте, этого совсем недостаточно, чтобы возглавить команду.
Безусловно, мне приятно, что мое имя связывают с другими клубами, но я счастлив в МЛС. Давайте не будем загадывать. Посмотрим, что произойдет в ближайшие годы", — сообщил Виейра Sky Sports.
В МЛС Виейра работает с 2016 года. В 81 матче «Нью-Йорк Сити» под его руководством 37 раз одерживал победу, 20 раз сыграл вничью и 24 раза проиграл. С 2013 по 2015 год он работал в «Манчестер Сити» U23.
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