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Иньеста не сдержал слез после замены под стоячие овации в финале Кубка Испании
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Иньеста не сдержал слез после замены под стоячие овации в финале Кубка Испании 

SPORT24.ru 44 минуты назад
Финал Кубка Испании между «Барселоной» и «Севильей» получился особенно эмоциональным для полузащитника сине-гранатовых Андреса Иньесты. Испанские СМИ уверены, что это был последний финал 33-летнего футболиста в составе «Барселоны». По всей вероятности, со следующего сезона Иньеста будет играть в Китае.
В матче с «Севильей» Иньеста вышел на поле в стартовом составе, на 52-й минуте забил гол, а на 88-й был заменен. Болельщики на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде провожали Иньесту с поля стоячей овацией. Полузащитник был растроган и не сдержал слез.
На церемонии награждения Иньеста на правах капитана первым поднял завоеванный кубок.
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