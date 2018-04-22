Иньеста не сдержал слез после замены под стоячие овации в финале Кубка Испании

Финал Кубка Испании между «Барселоной» и «Севильей» получился особенно эмоциональным для полузащитника сине-гранатовых Андреса Иньесты . Испанские СМИ уверены, что это был последний финал 33-летнего футболиста в составе «Барселоны». По всей вероятности, со следующего сезона Иньеста будет играть в Китае.

В матче с «Севильей» Иньеста вышел на поле в стартовом составе, на 52-й минуте забил гол, а на 88-й был заменен. Болельщики на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде провожали Иньесту с поля стоячей овацией. Полузащитник был растроган и не сдержал слез.

На церемонии награждения Иньеста на правах капитана первым поднял завоеванный кубок.