Иньеста не сдержал слез после замены в финале Кубка Испании

Полузащитник каталонской «Барселоны» Андреас Иньеста не сдержал слез после замены на 88-й минуте в финальном матче Кубка Испании. Об этом сообщает «Советский спорт».

Иньеста, для которого финал с «Севильей» стал последним в футболке каталонской команды, ушел с поля на 88-й минуте под овации чаши стадиона «Ванда Метрополитано». Ему аплодировали как фанаты «Барселоны», так и болельщики «Севильи».

Полузащитник, отметившийся забитым мячом в финальной игре, должен на следующей неделе объявить о продолжении своей карьеры. Сезон-2017/18 стал для Иньесты 15-м в каталонской команде.