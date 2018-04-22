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Иньеста не сдержал слез после замены в финале Кубка Испании
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Иньеста не сдержал слез после замены в финале Кубка Испании 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник каталонской «Барселоны» Андреас Иньеста не сдержал слез после замены на 88-й минуте в финальном матче Кубка Испании. Об этом сообщает «Советский спорт».
Иньеста, для которого финал с «Севильей» стал последним в футболке каталонской команды, ушел с поля на 88-й минуте под овации чаши стадиона «Ванда Метрополитано». Ему аплодировали как фанаты «Барселоны», так и болельщики «Севильи».
Полузащитник, отметившийся забитым мячом в финальной игре, должен на следующей неделе объявить о продолжении своей карьеры. Сезон-2017/18 стал для Иньесты 15-м в каталонской команде.
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