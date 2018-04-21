«Манчестер Юнайтед» стал первым финалистом Кубка Англии

В Лондоне определился первый финалист Кубка Англии. Им стал "Манчестер Юнайтед" , одержавший победу над «Тоттенхэм Хотспур» 2:1.

Лондонцы довольно быстро забили первый мяч. На 11 минуте Деле Алли точным ударом завершил быструю атаку «Тоттенхэма». Столичный клуб мог развить успех, но свои моменты не использовал. Зато «Манчестер Юнайтед» в лице Алексиса Санчеса наказал «шпор» за ошибки в обороне. Первый тайм завершился вничью 1:1.

После перерыва столь заметного преимущества лондонцев уже не наблюдалось. Напротив, предпочтительнее выглядели манкунианцы, которые смогли забить второй мяч. На 62 минуте точку в голевой комбинации поставил Андер Эррера. Все усилия «Тоттенхэма» спасти игру оказались бесплодными. «Манчестер Юнайтед» выиграл 2:1 и вышел в финал Кубка Англии. Второй финалист определится в воскресенье в матче «Челси» — «Саутгемптон».