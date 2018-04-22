Ещё
Почеттино: «Нужно всё осмыслить и двигаться дальше»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почеттино: «Нужно всё осмыслить и двигаться дальше» 

Soccer News 28 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мыслями после вылета своей команды из Кубка Англии.
"Каждое поражение — это неудача, которую сложно принять. Естественно, мы разочарованы тем, что вылетели и не смогли пробиться в финал. «Тоттенхэм» сражался, но этого было недостаточно для победы. Мы доминировали в первом тайме и были намного лучше "Манчестер Юнайтед". Соперник очень глубоко и надёжно оборонялся. Теперь нужно всё осмыслить и двигаться дальше. Необходимо постараться завершить сезон в первой четвёрке" — приводит слова Почеттино BBC.
Soccer News: последние новости
"Милан" дома потерпел поражение от последней команды Серии А "Монако" проиграл "Генгаму" и другие результаты 34-го тура чемпионата Франции Луис Суарес забил во всех финалах, в которых участвовал в составе "Барселоны"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение91
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП209
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»3
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение