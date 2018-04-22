Почеттино: «Нужно всё осмыслить и двигаться дальше» 

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мыслями после вылета своей команды из Кубка Англии.
"Каждое поражение — это неудача, которую сложно принять. Естественно, мы разочарованы тем, что вылетели и не смогли пробиться в финал. «Тоттенхэм» сражался, но этого было недостаточно для победы. Мы доминировали в первом тайме и были намного лучше "Манчестер Юнайтед". Соперник очень глубоко и надёжно оборонялся. Теперь нужно всё осмыслить и двигаться дальше. Необходимо постараться завершить сезон в первой четвёрке" — приводит слова Почеттино BBC.