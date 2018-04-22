Почеттино: «Нужно всё осмыслить и двигаться дальше» 

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"Милан" дома потерпел поражение от последней команды Серии А

"Монако" проиграл "Генгаму" и другие результаты 34-го тура чемпионата Франции

Луис Суарес забил во всех финалах, в которых участвовал в составе "Барселоны"