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Движение транспорта в районе «ВЭБ Арены» перекроют 22 апреля из-за проведения футбольного матча
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Движение транспорта в районе «ВЭБ Арены» перекроют 22 апреля из-за проведения футбольного матча 

Агентство «Москва» 17 минут назад
Движение транспорта в районе «ВЭБ Арены» будет перекрыто 22 апреля 2018 г. из-за проведения футбольного матча, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Перекрытия в связи с проведением футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена» будет действовать 22 апреля на участке проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и на участке ул. 3-я Песчаная от ул. Куусинена до ул. 2-я Песчаная», — говорится в сообщении.
Уточняется, что полное перекрытие на указанных участках будет действовать с 14:30 до 19:30.
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