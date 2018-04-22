Ещё
Болельщики «Барселоны» освистали гимн Испании в присутствии короля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болельщики «Барселоны» освистали гимн Испании в присутствии короля 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: Soccer News
Болельщики каталонской «Барселоны» освистали гимн Испании перед началом финального матча Кубка страны с «Севильей». Видео появилось в Twitter-аккаунте Radio MARCA.
Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, на арене присутствовал король Испании Филипп VI. Поклонники «Севильи» гимна не освистывали.
21 апреля «Барселона» разгромила «Севилью» со счетом 5:0 и 30-й раз выиграла Кубок Испании. В составе каталонцев отличились Лионель Месси, Андреас Иньеста, Филиппе Коутиньо и Луис Суарес, оформивший дубль.
В октябре прошлого года в Каталонии прошел референдум о независимости. Более 90 процентов проголосовавших выступили за независимость региона. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, пострадали сотни человек. Позднее Конституционный суд Испании отменил декларацию парламента Каталонии о провозглашении независимости региона.
Lenta.ru: последние новости
Стала известна сумма компенсации Конте в случае увольнения из "Челси" "Коринтианс" играет в футболках, на которых логотип спонсора появляется при потении игрока ПСЖ может купить португальского голкипера
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кузьмин нокаутировал американца Карпенси5
Шипулин подхватил болезнь поцелуев1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас
Дзюба заплатил за игру с «Зенитом»11
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение100
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение