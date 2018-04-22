Манчини: Кузяев не был готов сыграть весь матч, у него проблемы с голеностопом

«Для нас это минус два очка. Играли в большинстве, вели 3:2 и всё-таки пропустили на последних минутах.

Замена Скроботова? Нам нужно было менять игровую схему, нужен был крайний защитник, который бы активно действовал на фланге и разгонял игру. Поэтому мы сделали эту замену. Дело не в качестве его игры. У нас плохо получалась игра в атаке, и нужен был человек, который мог бы атаку разгонять на фланге.

Кузяев не был готов на сто процентов, поэтому не мог выйти в стартовом составе. Он испытывает небольшие проблемы с голеностопом, как и в прошлое воскресенье. Так что весь матч Далер был не готов сыграть», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».