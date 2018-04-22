Тульские традиции питерцев: «Зенит» не прочь снова разжиться очками на поле «Арсенала»

Стадион: «Арсенал» (Тула, Россия)

Одним из матчей 27 тура чемпионата России будет поединок между тульским «Арсеналом» и питерским «Зенитом». В матче первого круга «канониры» преподнесли сюрприз, переиграв команду Роберто Манчини в Санкт-Петербурге. Напомним, что единственный гол в той встрече забил Эванс Кангва. Амбициозны туляки и по отношению к домашнему поединку, но есть одно «но»: «Зенит» ведет борьбу за места в призерах чемпионата и, в первую очередь, за путевку в Лигу чемпионов. Еще можно говорить и о том, что питерцы по-прежнему претендуют на чемпионство. Однако отыграть 8 очков у лидера Премьер-лиги можно только в том случае, если ведущая команда потеряет больше половины очков из оставшихся. Поверить в это сейчас крайне сложно.

"Арсенал" еще в марте решил главную задачу на сезон — сохранение прописки в РФПЛ, а потому в последнее время ожидаемо сбавил ход, добыв всего одну викторию в четырех играх. В минувшем туре «канониры» ничего не смогли поделать на выезде с «Краснодаром» (0:3), но все равно остается на 7-м месте.

Перед предстоящей встречей в распоряжении Миодрага Божовича 23 футболиста. Однако сыграть против команды с берегов Невы смогут не все. По условиям аренды матч пропустят защитник Иван Новосельцев и нападающий Лука Джорджевич . Не сможет выйти на поле и Гиа Григалава, который продолжает тренироваться по индивидуальной программе. В общую группу грузинский защитник вернется только на следующей неделе. Травмирован Хабиб Майга. Под вопросом участие в воскресной встрече и лидера атак туляков Артема Дзюбы. Форвард, права на которого принадлежат «Зениту», очень хочет появиться на поле. Цена вопроса — 10 миллионов рублей, которые необходимо заплатить питерскому клубу. Решение об участии Дзюбы в матче будет принято в день игры.

На уходящей неделе «Зенит» хоть и выиграл у «Динамо» (2:1), но продолжил показывать посредственный футбол. Звездная по местным меркам команда Манчини была на грани очередного конфуза, но вырвала-таки победу на последних секундах благодаря голу 17-летнего защитника Скроботова. В целом же игра питерцев была пресной и шаблонной. Недаром, что и первый мяч на счету защитника Кришито. Как бы то ни было «Зенит» по-прежнему в гонке за место в Лиге чемпионов, уступая 3-е место ЦСКА только по разнице мячей.

Учитывая плотность команд в первой пятерке, побеждать питерцам в этом туре нужно обязательно. Кстати, оба предыдущих приезда «Зенита» в Тулу заканчивались самыми крупными домашними поражениями арсенальцев за все время выступлений в чемпионатах России на всех уровнях — 0:4 и 0:5 соответственно. Так что «Зенит» любит и умеет побеждать «канониров» на их поле.

Интересные факты противостояния тульского «Арсенала» и «Зенита»:

В Туле «Зенит» выигрывал исключительно с крупным счетом (4:0 и 5:0)

В 5 очных играх в рамках Премьер-лиги питерцы пропустили от «Арсенала» один гол В весенней части чемпионата «канониры» дома не проигрывали

В Премьер-лиге «Зенит» не проигрывает с 27 ноября 2017 года

Ориентировочные составы на игру:

"Арсенал" Т: Левашов — К. Комбаров, Хагуш, Беляев, Альварес, Берхамов, Ткачев, Чаушич, Горбатенко, Кангва, Расич.

"Зенит": Лунев — Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Жирков, Дриусси, Полоз.

Прогноз на матч «Арсенал» Т — «Зенит»:

"Арсенал" достаточно результативно играет в родных стенах, тогда как «Зенит» едет в Тулу исключительно за победой. А для того чтобы набрать 3 очка в битве с «Арсеналом» питерцам может не хватить одного забитого гола. Прогнозируем результативную игру, но все же с преимуществом команды Роберто Манчини.

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество «Зениту». На победу гостей средний коэффициент составляет 1.75 баллов, в то время как для туляков этот показатель равен 5.30 баллов. Что касается ничьей, то она оценивается с большей вероятностью — 3.60 баллов.