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Матеуш Мастернак взял реванш у Йоури Каленги — досрочно
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Матеуш Мастернак взял реванш у Йоури Каленги — досрочно 

Vringe.com 53 минуты назад
Фото: Vringe.com
Hala Sportowa, Ченстохова, Польша. В противостоянии тяжеловесов (до 90,7 кг) — поляка Матеуша Мастернака (41-4, 28 КО) и конголезца Йоури Каленги (23-5, 16 КО) — была зафиксирована досрочная победа хозяина ринга.
В начале матча-реванша динамичный панчер из Африки пытался давить, попадал джебами, но промахивался широкими свингами. К 3-му раунду Матеуш приспособился к опасному, хотя и однообразно действующему противнику, и понемногу за счёт точности с дисциплиной начал развивать преимущество.
В 6-й трёхминутке Мастернак уже настолько контролировал ход встречи и раз за разом проводил точные удары, избив до крови лицо Каленги, что на 7-й раунд угол африканца не выпустил. RTD 6.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Мастернак–Каленга II (появится позднее)
В 2014 году эти бойцы набоксировали на победу африканца раздельным решением судей.
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